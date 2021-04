Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat vineri o ancheta completa cu privire la busculada produsa in cursul noptii la o sarbatoare religioasa in nordul tarii, in care si-au pierdut viata cel putin 44 de oameni, si a decretat o zi de doliu national duminica, transmit dpa si AFP. Netanyahu s-a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu afacut sâmbata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai mari ciocniri din ultimii ani în Orașul Sfânt între evreii de extrema dreapta, palestinieni și forțele de ordine, potrivit AFP."Vrem mai presus de toate sa respectam…

- Sefii guvernelor ceh si ungar se vor deplasa in Israel saptamana aceasta, pentru a se informa cu privire la know-how-ul local in ceea ce priveste vaccinarile impotriva COVID-19 si productia de vaccinuri, a anuntat marti Praga, informeaza AFP. Premierul ceh Andrej Babis si omologul sau ungar Viktor…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decretat cinci zile de doliu național, in memoria victimelor COVID-19. Numarul americanilor care au murit din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus a depașit deja jumatate de milion.

- Președintele Joe Biden a vorbit deja la telefon cu Vladimir Putin și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Toata lumea se intreaba cand va avea loc și o convorbire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, ținand cont de noua configurație a Orientului.