Atacul șocant ce a avut loc joi, 21 decembrie, la o universitate din capitala ceha Praha a curmat viețile mai multor persoane și a trimis in grija medicilor 25 de oameni, 10 dintre ei avand leziuni grave. Cehia a declarat sambata zi de doliu national, dupa ce un barbat inarmat a ucis 14 persoane si […]