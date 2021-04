Stiri pe aceeasi tema

- Compania Medist SRL, care a livrat ventilatoarele pentru Spitalul Victor Babeș din Capitala unde luni seara au murit trei pacienți in unitatea mobila ATI, susține ca echipamentele „nu aveau probleme tehnice și funcționau in parametrii normali”, potrivit unui comunicat de presa transmis catre Hotnews.…

- Personalul tehnic ar fi precizat unuia dintre medicii de la Babeș ca un ventilator nu era racordat așa cum trebuie. Evenimentul s-ar fi petrecut inainte ca presiunea sa creasca la peste 6 bari.Trei pacienți care se aflau internați la unitatea mobila de Terapie intensiva de la Spitalul Victor Babes ,…

- Trei pacienti au murit, luni seara, dupa ce au ramas fara oxigen, in unitatea mobila de Terapie Intensiva aflata la Spitalul Victor Babes din Bucuresti. Totul s-a intamplat in jurul orei 17.00. In unitatea respectiva se aflau opt pacienti bolnavi de COVID-19, care erau in stare grava, 5 dintre ei intubați…

- Audierile au inceput in miez de noapte in cazul Victor Babeș. Primul care a ajuns in fața polițiștilor de la omoruri la audieri a fost reprezentantul firmei de mentenanța care a refuzat sa intre in TIR-ul ATI. Potrivit unor surse, managerul instituției a dat și el primele explicați. Nu s-au luat insa…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a transmis, luni seara, referitor la spitatia de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti, ca personalul a sesizat intrarea in avarie, concomitant, a tuturor ventilatoarelor, din cauza cresterii presiunii peste limita admisa. Reprezentantul firmei care distribuie…

- Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor din TIR-ul care s-a defectat azi la „Victor Babeș” a venit la spital, dar a refuzat sa intre in unitatea mobila de teama infectarii, deși medicii i-au oferit echipament complet de protectie, precizeaza DSU, intr-un comunicat. Potrivit Digi 24, angajatul…

- Incident grav la unitatea mobila ATI de la Spitalul Victor Babeș din București. Instalația de oxigen s-a defectat, iar din aceasta cauza trei pacienți ar fi decedat, fiind salvați alți cinci, care au fost transferați la alte spitale. Secția mobila de terapie intensiva a fost pusa in funcție saptamana…

- Departamentul pentru Situații de Urgența din MAI a transmis, luni seara, un comunicat de presa in care se relateaza ceea ce s-a intimplat la Spitalul Victor Babeș din Capitala, acolo unde 3 pacienți au murit in tirul ATI, dupa ce ventilatoarele de oxigen s-au oprit in urma unei pene de curent.…