Tragedia de la Piatra neamț se transforma intr-un razboi politic. Dupa ce reprezentanții PSD au fost acuzați de cei ai PNL ca nu au respectat legea in cazul lucrarilor din spital, președintele PSD Marcel Ciolacu raspunde. Marcel Ciolacu a declarat ca exista atat avize cat si autorizatia DSP care demonstreaza ca sectia ATI de la etajele 2 si 3 ale Spitalul Judetean Neamt functiona in legalitate. „Manipularea ordinara si minciuna penelistilor trebuie sa ia sfarsit! Iata avizele si autorizatia DSP care demonstreaza ca sectia ATI de la etajele 2 si 3 ale Spitalului Judetean Neamt functiona in legalitate.…