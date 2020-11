TRAGEDIA de la Piatra Neamț! Apar mărturiile MARTORILOR: ”Au bubuit geamurile” Apar marturii cutremuratoare despre momentul producerii tragediei de la Piatra Neamț. Un angajat al spitalului povestește despre clipele de groaza de dupa izbucnirea incendiului. - Auzeam cand am coborat eu din mașina. Nu știam ce se intampla. Era lumea agitata pe jos. Erau mașini, cu schimbul de tura, cu asta, oarcate aiurea și nu prea au avut, s-au cam chinuit sa intre pompierii. Și, dupa aceea, cand m-am dat jos din mașina, deodata: BUF! - Se vedea și fum? - Flacara, fum! Cum Dumnezeu? Eram exact la colțul cladirii, unde e mașina poliției, acolo. - A, da? Și geamurile? - Și atunci au bubuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

