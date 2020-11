Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, in urma ședinței convocate de premier la Palatul Victoria azi-dimineața, ca toate secțiile ATI din toate unitațile medicale din țara vor fi verificate, incepand de luni. Decizia vine dupa incendiul izbucnit la Spitalul Județean Neamț, in urma caruia au murit zece oameni. Potrivit…

- Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei, in fiecare localitate, referitoare la domiciliu, sunt cele luate in calcul pentru acel indice cumulat al cazurilor noi in ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, a afirmat, marti seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. “S-a facut evaluarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Braila, ca se afla in pregatire o hotarare de guvern pentru acoperirea concediilor medicale care nu au fost date in perioada celor doua saptamani de vid legislativ din timpul pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres. “Se pregateste o hotarare de…

- Persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot vor fi indrumate pe un circuit separat și vor vota intr-o cabina “dedicata”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Oficialul a fost intrebat ce se va intampla daca unele persoane care sunt infectate, confirmate…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Vorbind, luni (31 august) in cadrul unui eveniment electoral tensionat, ministrul german al sanatații Jens Spahn a relativizat masurile dure luate in primavara de executivul de la Berlin. ”Bazandu-ne pe ceea ce știm astazi, va pot spune ca nici frizeriile, nici…

- Cei doi miniștri, Monica Anisie de la Educație și Nelu Tataru de la Sanatate au primit, luni, la ședința de guvern, un ultimatm cu privire la regulile de deschidere a școlilor. “In cursul zilei de astazi sa ajungeți la o forma aproape definitiva a ordinului pentru deschiderea școlilor, astfel incat…

- ”Ma bazez ca vom organiza licitația mai bine”, a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, cand a anuntat ca Guvernul intenționeaza sa cumpere maști pentru alegatorii care merg sa voteze fara o acoperire pentru fața. Intrebat despre costuri, Orban a raspuns: “Asta n-am de unde sa va spun, cat vom plati…

- ”Ma bazez ca vom organiza licitația mai bine”, a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, cand a anuntat ca Guvernul intenționeaza sa cumpere maști pentru alegatorii care merg sa voteze fara o acoperire pentru fața. Intrebat despre costuri, Orban a raspuns: “Asta n-am de unde sa va spun, cat vom plati…