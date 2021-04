Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu descarcerare in Stoenesti, DN72. Un autoturism a intrat intr- un copac iar conducatorul auto a ramas incarcerat. Barbatul este inconstient. La fata locului acționeaza un echipaj de stingere, unul de descarcerare și 2 ambulante SMURD. Sursa ISU PRAHOVA

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, km 426, in apropierea localitații Margina. Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 40 de ani a condus un autoturism din directia Lugoj inspre Margina, iar la km 426, a intrat in coliziune…

- Doi tineri, in varsta de 19 și 22 de ani, și o tanara de 18 ani au ajuns la spital sambata noapte. Un al patrulea tanar, in varsta de 18 ani, și-a pierdut viața, potrivit realitateadebistrita.net .La locul accidentului produs in jurul orei 22.30 au intervenit un echipaj de pompieri un echipaj de prim…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe Soseaua de centura a municipiului Iasi, in localitatea Uricani, apartinand de comuna Miroslava.Georgica Onofreiasa, purtatorul de cuvant al ISU iasi spune ca in evenimentul rutier a fost implicata o masina in care se afla doar soferul.Oficialul ISU mai spune…

- Trenul R 2231 care circula pe relația Remetea Mica-Timișoara Nord a surprins și lovit, in jurul orei 6.00, un autoturism, la trecerea la nivel semnalizata cu IR, de la Km 6+360. In tren se aflau 30 de calatori care nu au necesitat ingrijiri medicale. In autoturism se afla doar șoferița care, in urma…

- Accidentul rutier s-a produs pe Calea Unirii, din municipiul Suceava, in dupa-amiaza zilei de joi, 22 ianuarie. Soferul in varsta de 23 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit un pieton si apoi s-a izbit cu masina de un copac.