- Judecatoria Baia Mare a admis cererea de inlocuire a masurii arestarii preventive cu cea a controlului judiciar pentru tanarul Vlad Onaci, șoferul care a provocat tragedia de la Vivo Mall. Atunci doi tineri erau pur și simplu spulberați de mașina condusa de Onaci, in urma accidentului o tanara pierzand-și…

- Un medic care avvtiva in cadrul Spitalului de Psihiatrie Cavnic a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luata de catre instanța de judecata chiar ieri, 14 septembrie. „Incheierea penala nr. 63/DL din 14.09.2021:In temeiul art. 226 Cod procedura penala si a art. 223 alin. 2 Cod procedura penala,…

- Luni, 13 septembrie, instanța clujeana este așteptata sa dea soluția in dosarul in care apare numele primarului de Baia Mare, dosarul cu numarul 2537/117/2016. Este dosarul in care edilul este acuzat de luare de mita. In aceasta speța avem deja 11 amanari numai in acest an, ultima fiind chiar cea din…

- Instanța de judecata maramureșeana a decis: 30 de zile de arest preventiv pentru șoferul care a provocat tragedia de la Mall-ul din Baia Mare, acolo unde doi tineri au fost spulberați de mașina condusa de tanarul din Buciumi. In urma accidentului avea sa iși piarda viața Denisa, iar soțul ei a ramas…

- Victorie in instanța pentru sindicaliștii de la Sanitas Maramureș. Tribunalul Maramureș a decis acordarea a doua stimulente de risc in valoare de cate 2500 lei fiecare pentru membrii sindicatului Sanitas care au fost reprezentați in instanța. „Admite cererea formulata de Sindicatul Sanitas Baia Mare,…

- Mircea Draghici, fost deputat și trezorier al PSD in epoca Liviu Dragnea, a fost condamnat joi printr-o sentința definitiva la 5 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție, potrivit deciziei pronunțate de magistrații din completul de 5. Judecatorii au respins apelurile și…

- O noua lovitura pentru administrația Coliban. Este vorba despre procesul intentat de firma P&P SRL, care a contestat in instanța Hotararea Consiliului Local inițiata de primarul Allen Coliban, pentru rezilierea contractului referitoare la exploatarea parcarilor publice de pe domeniul public. Solutia…