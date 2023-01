Tragedia de la Lacul Morii - Coaliția Protecția Animalelor cere iar autorităților schimbarea urgentă a metodei de gestionare a câinilor Organizațiile pentru protecția animalelor regreta profund tragedia petrecuta ieri in mun. București, in urma careia o femeie și-a pierdut viața din cauza unei probleme intreținuta cu buna știința de autoritați de cel puțin 30 ani, in ciuda recomandarilor la nivel mondial și ale organizațiilor locale care gestioneaza realitatea din teren. Schimbarea metodei de gestionare a cainilor fara stapan in sterilizare masiva, gratuita și deținere responsabilasunt singurele metode dovedite eficiente la nivel mondial, OMS aratand inca din anii 1988 ca eutanasierea este ineficienta și costisitare, cu un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

