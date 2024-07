Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri tulburatoare apar in cazul tinerei de 19 ani ucisa, marți dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mici, din Munții Bucegi. Tragedia s-a derulat in direct, cu dispecerii 112 in telefon, pentru ca atat fata, cat și prietenul ei sunasera, in paralel, sa ceara ajutor. Intervenția i-a marcat profund și…

- „Amazonul Europei” este o destinație din Romania care a caștigat inimile jurnaliștilor internaționali. De fiecare data cand viziteaza acest loc, turiștii sunt incantați de peisajele de basm, diversitatea florei și a faunei. Care este locul din Romania considerat „Amazonul Europei”? „Amazonul Europei”,…

- Dupa ce o tanara a fost ucisa de urs , Tanczos Barna a declarat marti seara, ca incidentul ar fi putut fi evitat, asta daca ar fi fost adoptat proiectul de lege care prevede reintroducerea vanatorii. Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna susține ca actuala coaliție a oprit implementarea planului…

- Inchirierea telefoanelor mobile este un serviciu din ce in ce mai popular, atat pentru utilizatorii individuali cat și pentru companii. Acest serviciu poate fi util in diverse situații, cum ar fi calatoriile, evenimentele speciale, sau necesitațile temporare de afaceri. Dar cat costa sa inchiriezi un…

- Imbrațișarea celor trei tineri romani inecați devine statuie in Italia, a decis primarul localitații Premariacco, care a precizat ca „imaginile au mișcat intreaga Italie”: „Poate ca statuia le va aminti oamenilor ca raul Natisone poate fi extrem de periculos”, a spus Michele De Sabata. Tragedia care…