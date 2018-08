Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul de la Autostrade per l'Italia, care gestioneaza și intreține cea mai mare parte a drumurilor cu taxa din Italia, inclusiv podul Morandi care sa prabușit in orașul Genova, și-a cerut scuze.

- Operatiunea de cautare a persoanelor disparute dupa ce viaductul Morandi s-a prabusit in Genova s-a incheiat peste noapte dupa ce au fost gasite ultimele trei corpuri, numarul mortilor ajungand la 43.(CITEȘTE ȘI: INCENDIU PUTERNIC LA BOTOSANI: O FABRICA DE CAUCIUC A FOST DISTRUSA) Cele trei cadavre…

- Conducerea societatii Autostrade per l'Italia, care administra podul rutier care s-a prabusit marti la Genova, provocand moartea a cel putin 43 de persoane, a anuntat ca va aloca 500 de milioane de euro pentru reconstructie si pentru ajutoare destinate orasului, relateaza Europe 1.

- Romanul ranit in urma prabusirii viaductului Morandi, la Genova, si aflat in coma profunda a murit. El este al doilea roman decedat, primul deces fiind anuntat la putin timp dupa accident. „Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei…

- Segmentul suspendat al Autostrazii A10 din Italia s-ar fi prabușit in apropierea orașului Genova, din cauza unui cablu de oțel care s-ar fi rupt, conform unui membru al Comisiei de ancheta, citat de cotidianul La Repubblica.

- Fanii echipelor Genoa și Sampdoria, marile rivale din Genova, s-au unit intr-un desen emoționant, imaginat de artistul Caricaturella, pentru a demonstra unitatea orașului dupa evenimentele petrecute pe 14 august. Marți, podul rutier Morandi s-a prabușit, cauzand moartea a cel puțin 35 de oameni și ranirea…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit cu profunda indurerare vestea tragica a pierderilor de vieti omenesti, intre care si cetateni romani, precum si ranirea mai multor persoane, ca urmare a prabusirii podului Morandi, de langa Genova. Imi exprim intreaga mea compasiune fata de familiile care au pierdut…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca un roman se afla printre victimele tragediei din Italia, unde o portiune a unui pod s a probusit, in apropiere de Genova, pe Autostrada A10. Un bilant recent spune ca 35 de persoane au murit in aceasta catastrofa, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de…