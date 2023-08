Stiri pe aceeasi tema

- Controale la sange incepand de astazi in stațiile GPL din țara. Aceasta masura a fost luata de premierul Marcel Ciolacu dupa infernul de la Crevedia, de sambata seara, cand doi oameni și-au pierdut viața, iar alte 58 de persoane au fost ranite. Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica la Crevedia…

- Agenția Naționala pentru Protecția Mediului transmite ca fosta stație GPL, care a provocat dezastrul de sambata seara, din județul Dambovița, nu ar mai fi trebuit sa funcționeze din data de 14.10.2020, dupa ce titularul a notificat Agenția de Protecție a Mediului din județ cu privire la incetarea activitații…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica la Crevedia ca in urmatoarea perioada vor fi dispuse controale la toate statiile de carburanti si GPL din tara iar in cazul in care vor fi constatate neconformitati de natura a pune in pericol vieti omenesti, unitatile respective vor fi inchise. Prim-ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica, la Crevedia, unde a mers sa viziteze stația GPL care a explodat sambata seara, ca incepand de luni vor avea loc controale la stațiile de carburanți, inclusiv GPL, in toata țara, dand exemplu Sectorul 5, unde 11 astfel de afaceri ar funcționa fara autorizație…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 46 au fost grav ranite dupa ce citeva explozii au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 26 de pompieri se numara printre victimele ranite. Trei mii de locuitori au fost evacuați de pe o raza de 700 de…

- Cel puțin o persoana a murit și alte 33 au fost grav ranite intr-o explozie, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. 26 de pompieri se numara printre victimele ranite. Trei mii de locuitori au fost evacuați de pe o raza de 700 de metri. Autoritațile…

- Au fost opt victime in urma exploziei de la Crevedia! Șapte pacienți au ajuns la spitalul Bagdasar sau Floreasca.Potrivit ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, exista si decese in urma exploziei, relateaza News.ro. Pana in prezent, sase persoane au fost transportate la spitale. Un pacient…

- Autoritațile din Tadjikistan sunt in stransa colaborare cu oamenii legii din Republica Moldova. La Chișinau au sosit reprezentanți ai Ministerului de Interne din Tadjikistan și inalți oficiali ai ambasadei țarii in R. Moldova, cu reședința la Kiev, pentru elucidarea tuturor circumstanțelor incidentului…