- Vlad Pascu, soferul drogat care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului si conducerea unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive. …

- Principalul dealer din dosarul lui Vlad Pascu, ridicat in aceasta dimineata de polițiști, a spart depozitul Spitalului Floreasca, noaptea trecuta, acolo unde a desenat pe usi si a furat ser fiziologic. Tanarul s-a filmat in timp ce se afla in interiorul spitalului Floreasca, iar apoi a postat imaginile…

- Primarul comunei Limanu, localitatea care are in componența satele Vama Veche și 2 Mai, unde a avut loc accidentul produs tanarul drogat, in care doi studenți au murit, iar trei au fost raniți grav, este vizat de o ancheta a DNA. Pe 9 mai, procurorii DNA au descins la Primaria Limanu, solicitand mai…

- Noi imagini in care apare tanarul Vlad Pascu promovand consumul de droguri, dar și de pastile deosebit de periculoase: xanax, oxicodona, au fost postate marți pe rețelele de socializare. Imaginile dovedesc dependența de droguri a celui care a ucis sambata dimineața 2 tineri in stațiunea 2 Mai. Autorul…

- Vlad Pascu, tanarul acuzat ca a ucis alți doi tineri la 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a fost „iertat” anul trecut de procurorii DIICOT, dupa ce poliția l-a prins cu o cantitate mica de canabis. Mai mult, tatal sau l-ar fi dus, conform unor surse judiciare citate de presa, in Olanda, la un […] The…

- Seful Politiei Caracal si alti trei politisti au fost trimisi in judecata de catre procurorii Curtii de Apel Craiova, fiind acuzati de abuz in serviciu, pentru modul in care au intervenit dupa disparitia Alexandrei Macesanu. Procurorii arata ca, daca ar fi intervenit la timp, ”ar fi conferit sanse efective…