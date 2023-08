Tragedia de la 2 Mai se repetă în Alba. Trei tineri uciși de un șofer beat Un tanar de 19 ani care conducea baut a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, sase tineri care mergeau pe marginea DN 1, la iesire din localitatea Santimbru, judetul Alba. Trei tineri au murit, alti trei fiind raniti. Soferul avea o concentratie de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat, ceea ce inseamna 2,12 […] The post Tragedia de la 2 Mai se repeta in Alba. Trei tineri uciși de un șofer beat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul din Alba care a provocat accidentul de pe DN 1, la iesirea din Santimbru, duminica dimineata, in care si au pierdut viata trei tineri, detinea permis de conducere de 9 luni.Un cumplit accident rutier a avut loc in judetul Alba. Un sofer a spulberat cu masina un grup de sase persoane, trei dintre…

- Trei tineri UCIȘI de un șofer beat, pe DN 1, la Santimbru intr-un GRAV ACCIDENT RUTIER. Șoferul avea 19 ani In noaptea de 27 august 2023, in jurul orei 3.30, un tanar de 19 ani, din localitatea Oiejdea, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Santimbru, in…

- Parinții ucigașului drogat care a ucis 2 tineri in accidentul de la 2 Mai au iești public cu declarații menționand ca ca nu doresc sa iși fereasca fiul de raspundere și vor sa contribuie la cheltuielile medicale pentru cei raniți in accident. Miruna și Mihai Pascu au reacționat printr-un comunicat remis…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Doi tineri care se aflau pe o saltea gonflabila, in zona Plajei Belona din Eforie Nord, au fost spulberati de un jetski. Un tanar a fost resuscitat pe plaja, fiind in stare grava la spital, unde a fost operat. Mama tanarului cere ajutor pentru tragerea la raspundere a celui care a provocat accidentul.…

- Un polițist din Alba a dat o sancțiune care nu exista in Codul Rutier. Agentul a oprit pentru control, in trafic, un șofer și, pentru ca aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,03 mg/litru, omul legii a decis „suspendarea permisului de conducere pentru 24 de ore”, scrie Alba24.ro. Șoferul a apelat…