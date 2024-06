Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Mangalia a respins vineri, 31 mai, cererea lui Vlad Pascu, soferul drogat care a ucis vara trecuta cu mașina doi tineri langa stațiunea 2 Mai, de inlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia instantei nu este definitiva, transmite News.ro.„Respinge ca neintemeiata cererea…

- UPDATE 11:49 - Procesul a fost amanat. Va mai avea loc o ședința unica in data de 7 iunie, ora 10, pentru audieri.UPDATE 10:00 - Vlad Pascu a fost adus la Judecatoria Mangalia. Inculpatul a venit imbracat in haine de mii se euro.Vlad Pascu a fost adus la Judecatoria Mangalia pentru un nou termen in…

- Tragedia de la 2 Mai. Judecatoarea Ioana Ancuța Popoviciu va fi mutata la judecatoria Constanța incepand cu data de 01.06.2024. Saptamana aceasta are loc un nou termen in procesul lui Vlad Pascu. Un nou termen, care ar putea fi ultimul inainte de pronunțarea sentinței in dosarul tragediei de la 2 Mai,…

- Inca o zi foarte grea pentru parinții victimelor tragediei de la 2 Mai, dar și pentru tinerii supraviețuitori ai accidentului produs de Vlad Pascu, vara trecuta. La Judecatoria Mangalia a avut loc, joi, un nou termen in dosarul in care Vlad Pascu este judecat pentru producerea accidentului din august…

- CSM a respins, miercuri, propunerea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a judecatoarei Ancuța Popoviciu. Ea va ramane sa judece in procesul lui Vlad Pascu de la Judecatoria Mangalia. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis! Judecatoarea Ancuta Popoviciu, cea care judeca dosarul lui Vlad Pascu, ramane in funcție. Cererea Inspecției Judiciare de a o suspenda a fost respinsa.

- Un nou termen in dosarul in care este judecat Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri si-au pierdut viata, este programat, joi, de la ora 10.00, la Judecatoria Mangalia. La acest termen ar putea fi audiati parintii tinerilor morti in evenimentul rutier. De asemenea, este…

