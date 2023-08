Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu a anunțat, luni, intr-o declarație de presa, ca a trimis Corpul de control la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Constanța pentrua verifica modul in care au acționat polițiștii in cazul tanarului drogat care a provocat tragicul accident in care doi tineri au murit, iar doi au ajuns la spital. […] The post Tragedia de la 2 Mai. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, trimite Corpul de control la IPJ Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .