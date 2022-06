Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 13:00 – Numarul persoanelor decedate a ajuns la patru. In impact au fost implicate trei autoturisme, unul dintre ele fiind un Logan cu numere de Buzau, unul inmatriculat in județul Ialomița, iar celalalt, in Dambovița. Dat fiind numarul mare de victime, la nivelul ISU Ialomița a fost activat…

- Patru oameni au murit, iar cinci au fost transportați la spital, in urma unui accident care a avut loc pe DN 2, in afara localitatii Sinesti. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, in eveniment au fost implicate trei autoturisme si noua persoane. In urma impactului, patru…

- Tragedie pe șosea in aceasta dimineața, in Ialomița. Trei persoane au murit pe loc, iar șase au fost ranite, dupa un impact devastator in care au fost implicate trei autoturisme. Incidentul s-a petrecut pe Drumul Morții, in localitatea Sinești, pe E85.

- Un groaznic accident de cirulcatie, soldat cu decesul a trei persoane si ranirea altor sase, a avut loc miercuri dimineata, 29 iunie, pe DN2, in afalara localitatii ialomitene Sinesti. Autoritatile au activat Planul rosu.

- Un groaznic accident de cirulcatie, soldat cu decesul a trei persoane si ranirea altor sase, a avut loc miercuri dimineata, 29 iunie, pe DN2, in afalara localitatii ialomitene Sinesti. Autoritatile au activat Planul rosu.

- Un grav accident de circulație s-a produs miercuri pe Drumul European 85, in localitatea Sinești. Trei persoane au murit, iar alte șase primesc ingrijiri medicale la fața locului. Potrivit IGSU, in accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme in care se aflau noua persoane, șapte adulți și doi…

- Un grav accident de circulație s-a produs miercuri pe Drumul European 85, in localitatea Sinești. Trei persoane au murit, iar alte șase primesc ingrijiri medicale la fața locului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, in localitatea Sinești, județul Ialomița, E85. In accident sunt implicate 9 persoane (7 adulți și 2 minori), 3 persoane sunt decedate (adulți) avand leziuni incompatibile cu viața, 6 persoane