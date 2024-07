Stiri pe aceeasi tema

- Costel și Ancuța Lazarescu sunt cei care au murit alaturi de cei doi copii ai lor in urma gravului accident din localitatea suceveana Cumparatura. Tragedia s-a petrecut in cursul dimineții de luni, 1 iulie.

- La aproape patru decenii dupa ce a fost furat dintr-un muzeu din Buffalo, New York, un ceas de buzunar purtat de cel de-al 26-lea președinte, Theodore „Teddy” Roosevelt, a fost returnat la casa familiei sale din Long Island, au declarat oficialii citați de NBC News, potrivit mediafax.

- Presedintele filialei din Suceava a Partidului National Liberal (PNL), Gheorghe Flutur, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru bunastarea oamenilor si pentru continuarea dezvoltarii

- La alegerile locale din 9 iunie, in lista de consilieri locali propusa de PNL se afla și Diana Ioana Ștefan, care are 28 ani și este de profesie fiziokinetoterapeut.A absolvit Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava, iar studiile universitare și postuniversitare le-a finalizat in ...

- Tragedia a avut loc in satul Protopopești din judetul Vaslui, iar fiul celor 2, dascal la biserica din localitate, a fost cel care a facut decoperirea infioratoare.Femeia era ranita in spate, probabil cu o arma alba gasita ulterior de politisti pe podea, iar barbatul era si el mort, dupa ce si-ar fi…

- GRAV… Trei tineri, impatimiți ai vehiculelor pe doua roți, și-au pierdut viața dupa ce unul dintre ei a efectuat o manevra periculoasa. A urmat un accident teribil in urma caruia doi barbați de 27 și 35 de ani, alaturi de o tanara de 25 de ani, din județele Galați și Iași, și-au pierdut viața. Conform…

- Beach Please! este cel mai așteptat festivalul de la malul marii, iar Travis Scott este unul dintre artiștii care vor canta in acest an pe scena de la Costinești. Va fi pentru prima data in Romania. Pe cat de apreciat este in lumea intreaga, pe atat de multe controverse a starnit, asta dupa ce sute…

- Noi informații in cazul femeii ucise de afaceristul turc. Ce a facut victima in ultimele ore din viața. Familia tinerei a vorbit despre relația pe care aceasta o avea cu cel care i-a devenit calau.