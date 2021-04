Tragedia cauzată de COVID-19 continuă în India. Criză de medicamente și oxigen Stocarea de oxigen și alte medicamente esențiale de catre populație pune presiuni uriașe pe sistemul de sanatate din India, deja extrem de afectat de numarul imens de cazuri zilnice. Medicii indieni spun ca pacienții in stare critica in numar mare din spitale vor muri cat de curand, in cazul in care criza de oxigen continua sa se inrautațeasca. In ultimele 24 de ore, India a inregistrat 352.991 de cazuri noi, depașind astfel vechiul sau record mondial. Pe langa numarul mare de infectari, India inregistreaza și un numar mare de decese: 2812, cel mai mare de pana acum. Numarul total de cazuri de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de contaminare cu varianta SARS-CoV-2 – care se afla la originea unui val al epidemiei Covid-19 in India – a fost descoperit in Grecia, anunta autoritatile sanitare grecesti. Organismul national de sanatate publica EODY a anuntat duminica, intr-un comunicat, ca ”un esantion pozitiv cu varianta…

- Pentru a patra zi consecutiva, India a stabilit un record mondial negativ in ceea ce privește numarul de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Alți 349.691 de oameni au fost depistați cu Covid-19 in ultimele 24 de ore. Pana duminica dimineața, alte 2.767 de persoane murisera. Orașul Delhi este una…

- India se confrunta cu o crestere exponentiala a infectarilor cu coronavirus, cu circa 4 milioane de cazuri noi de la inceputul lunii, cauzate mai ales de o „dubla mutatie” a virusului si de evenimente de masa care in continuare sunt permise. In aceste condiții, spitalele din aceasta țara sunt depașite…

- Sora uneia din cele trei paciente decedate luni seara la Victor Babeș a izbucnit la adresa autoritaților. „M-a sunat nepoata mea azi, ca aseara nu a avut curaj. I-a fost frica sa nu mi se faca rau. Nu e posibil, ce fac autoritațile astea? Pentru ce stau acolo? Sa faca bani mulți? Nu m-a sunat nimeni…

- Ultimele sectii de terapie intensiva pentru Covid sunt o improvizatie, a declarat un medic de ATI de la un spital din Capitala pentru Gazeta de Sud. Bolnavii sunt ingrijiti in unele unitati de terapie Covid, recent deschise, de asistenti medicali debutanti, fara experienta, iar medicii sunt detasati…

- Un studiu recent arata ca aproximativ o treime din pacienții diagnosticați cu Covid-19 spitalizați in Marea Britanie au fost internați din nou dupa cateva luni. Conform The Guardian , spitalizarea in cazul acestor pacienți a venit in urma sechelelor pe care boala le-a lasat. Studiul arata ca reinternarea…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Un adult de 61 de ani și un copil de 4 ani au murit inecați dupa ce s-au prabușit sub gheața subțire a unui lac de acumulare. Cazul a fost confirmat de ofițerul de presa al Poliției Olesea Gherman. © Photo : Ministerul Sanatații, Muncii și Protectiei SocialeDoi copii,…

- © Sputnik / Vitali BelooussovEste oficial! Cand vor ajunge in Moldova primele loturi de vaccin impotriva COVID-19BUCURESTI, 8 feb – Sputnik. Pana la 100 de copii sunt spitalizați in fiecare saptamana in Marea Britanie cu sindrom inflamator multisistem (MIS-C sau PIMS), relateaza The Guardian.…