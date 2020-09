Stiri pe aceeasi tema

- Cutiile negre ale avionului militar prabusit vineri seara in timpul unui zbor de antrenament in regiunea Harkov, din estul Ucrainei, au fost gasite, a anuntat sambata ministrul ucrainean al apararii Andrii Taran, citat de AFP si dpa. Expertii militari au examinat, de asemenea, locul accidentului…

- Cadetul care se afla in centrul de combustie a decedat. Astfel, a supraviețuit doar una din cele 27 de persoane aflate la bordul avionului Școlii de aviație din Harkov.Salvatorii au gasit și identificat 25 de cadavre sub epava avionului prabușit.

- Cutiile negre ale avionului militar prabusit vineri seara in timpul unui zbor de antrenament in regiunea Harkov, din estul Ucrainei, au fost gasite, a anuntat sambata ministrul ucrainean al apararii Andrii Taran, citat de AFP si dpa. Expertii militari au examinat, de asemenea, locul accidentului…

- 25 de oameni au murit, iar doi au fost grav raniți in urma prabușirii unui avion militar AN-26 in regiunea Harkov din estul Ucrainei. La bordul avionului erau și cadeți ai Universitații Forțelor Aeriene din Harkov din Forțele Armate din Ucraina.

- 22 de oameni au murit in urma prabusirii unui avion militar in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei. Anunțul a fost facut de ministerul de Interne de la Kiev. Doua persoane au fost ranite grav, iar altele patru sunt date disparute. Printre cei decedați se afla studenți ai unei școli militare și piloți…

- Ucraina este in doliu, dupa ce un avion militar s-a prabușit vineri seara in regiunea Harkov din estul țarii. Accidentul s-a soldat cu 22 de morți și doi raniți grav, au declarat forțele aeriene naționale intr-un comunicat de presa.

- Un avion Antonov An-26 s-a prabusit, vineri seara, langa orasul Harkov din estul Ucrainei. Aparatul transporta studenti de la Academiei Fortelor Aeriene din Harkov. Avionul desfasura un zbor de antrenament inainte sa se prabuseasca, in jurul orei locale 20.50. Serviciile de Urgenta din Ucraina au anuntat…

- Numarul deceselor raportate in urma accidentului aviatic de ieri, din India, a ajuns la 18 persoane. Printre decedați sint pilotul și copilotul aeronavei – Pilot Deepak Sathe și Akhilesh Kumar, scrie Indianexpress.com, citat de tv8.md. Autoritațile indiene anunța ca au fost recuperate cutiile negre…