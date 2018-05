Stiri pe aceeasi tema

- In Cuba a fost decretat doliu national in memoria victimelor accidentului aviatic de ieri, transmite AFP. Aparatul, un Boeing 737 – 200 produs in 1979, s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe aeroportul din Havana. La bordul avionului, operat de o companie aeriana cubaneza, se aflau 110 persoane;…

- Peste 100 de persoane si-au pierdut viata, in urma prabusirii unui avion de pasageri Boeing 737, vineri, in Cuba, iar trei supravietuitori se afla in stare grava in spital, dupa ce au fost scosi din epava avionului, au comunicat oficiali cubanezi si presa de stat. Aeronava, care efectua un zbor intern…

- La bordul aeronavei Boeing 737-200 care s-a prabusit la decolarea de pe aeroportul din Havana se aflau 104 persoane, iar trei se afla in stare critica dupa ce au supravietuit incidentului, conform ziarului de stat Granma.

- Conform unor surse citate de presa cubaneza, avionul apartine companiei Damojh si urma sa efectueze o cursa pe ruta Havana - Holguin. Potrivit postului Radio Havana Cuba, aeronava s-a prabusit in apropierea unei autostrazi, in zona Boyeros, la periferia capitalei Cubei. O suta treisprezece pasageri…

- Avion prabușit la Havana, Cuba. Un avion aparținand companiei Cubana de Aviacion s-a prabușit, vineri, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul internațional Jose Martin, conform televiziunii cubaneze de stat, citata de CNN . La bordul avionului, care se indrepta spre Guyana, se aflau 107 pasageri.…

- Un avion cu 107 pasageri la bord s a prabusit la scurt timp dupa decolare, transmite Antena3.ro Incidentul s a produs in Cuba, televiziunea de stat anuntand ca un Boeing 737 s a prabusit dupa ce a decolat de pe aeroportul Jose Marti din Havana. ...

- Tentativa de omor in Cluj-Napoca. O femeie de 74 de ani se zbate intre viața și moarte, pe patul de spital, dupa ce soțul ei a lovit-o de șapte ori cu toporul in cap. S-a intamplat in aceasta dimineața, in Cluj-Napoca, in timp ce clujeanca dormea. Vecinii sunt cei care au auzit galagie și, ingrijorați…

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit duminica in New York, informeaza BBC . Alti trei pasageri se afla in stare critica la spital, dupa ce au fost scosi din apa de catre scafandri.