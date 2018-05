Stiri pe aceeasi tema

- Sanda Ungur este singura fata care a supravietuit dintre cele cinci care se aflau in masina spulberat de un tren in Salaj. Ea se afla la volan, iar autoturismul a fost lovit la o trecere la nivel cu calea ferata. Sanda Ungur nu a acordat prioritate trenului care circula pe ruta Baia Mare – Jibou, scrie…

- Patru tinere din Maramures au murit si o alta a fost grav ranita in accidentul feroviar ce a avut loc joi, 17 mai, la intersectia caii ferate cu centura ocolitoare a orasului Jibou. Madalina Parja, Maria Stet, Claudia Barbos si Sara Pop, patru tinere in varsta de 20 si 21 de ani, se intorceau impreuna…

- VIDEO Accident TERIBIL in urma cu puțin timp. O persoana a murit și alte cinci au fost ranite grav , in urma unei coliziuni frontale.FOTO Un accident deosebit de grav a avut loc la Corpadea, in Cluj. O persoana a murit și alți cinci au fost raniți dupa ce un șofer a intrat pe contrasens in s-a lovit…

- Expertiza in cazul accidentului aviatic din Apuseni a fost finalizata la mai bine de patru ani de la tragedia in care si-au pierdut viata Adrian Iovan si Aura Ion. Astazi a fost depusa in dosarul instrumentat la Parchetul General si are aproape 1300 de pagini.