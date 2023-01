Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Catalin Drula s-a referit la cazul femeii ucise de caini la Lacul Morii, in Capitala, el afirmand ca oamenii nu ar trebui sa se teama pe strazi, de animale. Intrebat de ce primarul general Nicusor Dan nu a reactionat in urma tragediei, Drula a afirmat ca este convins ca acesta va reactiona,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a scris duminica seara pe Facebook, intr-o prima reacție dupa moartea femeii atacate de caini langa Lacul Morii, ca este vorba despre ”o responsabilitate comuna a mai multor instituții, unele in subordinea PMB” și ”cine a greșit va plati”. ”Imi pare rau ca…

- La 24 de ore de cand o femeie a murit sfașiata de caini langa Lacul Morii din Capitala, inca se cauta vinovații. Instituțiile care ar fi putut și ar fi trebuit sa evite o astfel de tragedie iși paseaza reciproc vina. Primarul sectorului 6 spune ca vina este a Autoritații pentru Protecția Animalelor…

- Ancheta continua in cazul femeii ucise de caini in sectorul 6 din Capitala! Martorii au fost duși la audieri, iar anchetatorii au cerut urgentarea autopsiei. In același timp, autoritațile responsabile de terenul din zona Lacul Morii, acolo unde a avut loc tragedia, paseaza vina de la unii la alții.Ana…

- Femeia care alerga in zona Lacului Morii din Sectorul 6 al Capitalei a mai trecut, anul trecut, printr-un episod similar: abia a scapat cu viața, in aprilie 2022, dupa ce a fost mușcata, in aceeași zona, de mai mulți caini.

- „O viata pierduta intr-un mod ingrozitor, din cauza haitelor de caini vagabonzi lasate sa terorizeze Capitala! Imi pare extrem de rau, nu am cuvinte sa-mi exprim regretul si compasiunea fata de familia indoliata. Condoleante sincere si putere in acest moment extrem de greu. La 10 ani de la tragedia…

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost atacata de o haina de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Conform unor surse judiciare, in luna aprilie a anului trecut femeia a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost atacata de caini in aceeași zona. Poliția…

- O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti a fost omorata de o haita de caini. La locul tragicului incident s-au deplasat polițiștii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul. Femeia n-a avut nicio scapare O femeie care alerga langa Lacul Morii din Bucuresti,…