Traficul se desfăşoară în condiţiile unui carosabil umed, recomandăm prudenţă la volan Traficul se desfasoara in conditiile unui carosabil umed, recomandam conducatorilor auto sa manifeste prudenta la volan, sa se asigure si sa semnalizeze inainte de schimbarea directiei de deplasare, dar și sa creasca distanta de siguranta intre vehicule The post Traficul se desfasoara in conditiile unui carosabil umed, recomandam prudenta la volan first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recomandam conducatorilor auto sa manifeste prudența la volan, sa se asigure si sa semnalizeze inainte de schimbarea direcției de deplasare și sa creasca distanța de siguranța intre vehicule The post SITUAȚIA TRAFICULUI: Conducatorii auto sa manifeste prudența la volan first appeared on Partener TV…

- Recomandam conducatorilor auto sa se intereseze cu privire la starea carosabilului de pe traseul pe care urmeaza sa-l parcurga și sa aiba autovehiculele echipate corespunzator circulației in condiții de iarna! The post SITUAȚIA TRAFICULUI sub atenționarea meteorologica de ninsori first appeared on Partener…

- Se circula in condițiile unui carosabil umed pe majoritatea arterelor rutiere din țara, insa nu sunt semnalate condiții de ceața The post RECOMANDARI: Conducatorii auto sa manifeste prudența la volan first appeared on Partener TV .

- Traficul este perturbat pe bd. Aurel Vlaicu, din cauza lucrarilor desfasurate de S.C. RAJA S.A.CT BUS informeaza publicul calator ca liniile 1, 3b, 44 si 101M inregistreaza intarzieri, deoarece tranziteaza tronsoane de drum cu trafic ingreunat.Traficul este perturbat pe bd. Aurel Vlaicu, din cauza lucrarilor…

- Circulatia trenurilor este operationala pe toate sectiile de cale ferata, iar un numar redus de trenuri inregistrau intarzieri la sosire, vineri la ora 10:00, potrivit unui comunicat remis de CFR SA. Traficul feroviar este adaptat la conditiile meteo nefavorabile de ninsoare viscolita cu rafale puternice…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant pe raza celor trei regionale de cale ferata din sud-estul tarii – Bucuresti, Constanta si Galati, iar circulatia trenurilor este adaptata pentru a se putea asigura legatura cu toate zonele tarii, informeaza…

- Politia Rutiera face apel la conducatorii auto sa inteleaga importanta respectarii masurilor preventive dispuse, sa respecte indicatiile politistilor, sa adapteze viteza la conditiile meteo-rutiere, sa nu se angajeze in depasiri riscante si sa nu bruscheze comenzile autovehiculelor The post Adaptați…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 67 Ramnicu Valcea - Targu Jiu, la kilometrul 147+ 900 metri, in zona localitatii Maldaresti, judetul Valcea, din cauza unor stalpi de electricitate, cazuti pe partea carosabila, traficul se desfasoara ingreunat, prin…