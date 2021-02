Traficul s-a reluat pe toate autostrăzile și drumurile naţionale Traficul rutier s-a reluat, duminica dimineata, pe toate categoriile de autovehicule pe ultimele sectoare de drum national restrictionate din cauza viscolului puternic din judetul Botosani, DN 29, DN 29A si DN 24C, anunța CNAIR. In prezent, nu mai exista sectoare de drumuri nationale sau autostrazi inchise sau cu traficul restrictionat din cauza conditiilor meteorologice. “Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

