- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, incepand de sambata, de la ora 23,30, pana duminica, la aceeasi ora, in zona Parcului Regele Mihai I, unde se va desfasura evenimentul cultural-artistic denumit "Lumea Dacia 50 de ani", constand intr-un concert si o expozitie auto. Potrivit…

- Traficul rutier va fi restrictionat de marti seara pana duminica, 26 august, in zona Parlamentului, cu ocazia evenimentului cultural-artistic "Spectacolul 'Vlaicu Voda'", informeaza Brigada Rutiera a Capitalei informeaza news.ro Circulatia se va desfasura restrictionat intre orele 20,00 si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora in judetul Alba, se circula pe un fir, alternativ in ambele sensuri pe DN1 Teius-Aiud, la kilometrul 401+300 de metri din cauza unui autotren care s-a rasturnat pe suprafata carosabila.

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in centrul Capitalei, pentru o serie de ceremonii dedicate Zilei Imnului National al Romaniei. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penalCeremonia militara prilejuita de Ziua…

- Traficul rutier va fi restrictionat, vineri, in zona Monumentului Eroilor din Capitalei, cu ocazia ceremoniei militare si religioase, dedicate "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, anunta Brigada Rutiera.

- Incident major in centrul Capitalei. O mașina a luat foc in dreptul Bibliotecii Naționale din București, marți, in jurul pranzului. Flacarile au distrus un taxi care se afla la semaforul de la intersecția dintre Splaiul Unirii și bulevardul Mircea Voda.

