Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe strada Ciuflea, pe etape, in ambele direcții de circulație, va fi suspendat in perioada 2-9 august. Masura a fost luata in scopul executarii lucrarilor la rețelele de canalizare pluviala a strazii.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 18 iulie 2022-12 august 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, intersecție cu str. Ciuflea, direcția spre centrul urbei.

- Traficul rutier pe strada 31 August 1989, intersecție cu strada Ciuflea, direcția spre centrul urbei, va fi suspendat in perioada 18 iulie-12 august. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a strazii 31 August 1989.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 14 iulie 2022 - 13 septembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Maria Cebotari și Mitropolit G. Banulescu-Bodoni.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 11 iulie 2022 - 10 septembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Alexei Șciusev și Petru Movila. De asemenea, in perioada: 11 iulie - 10 octombrie, a.c., va fi suspendat traficul rutier…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca astazi, in intervalul orelor: 08:00-16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Bulgara, pe tronsonul strada Mitropolit Varlaam - strada Columna, in legatura cu executarea lucrarilor de defrișare a arborilor.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 19 - 30 mai 2022, va fi suspendat traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins intre strazile Columna și Sfantul Andrei, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de pozare a rețelelor de canalizare.

- Traficul rutier va fi suspendat, in perioada 17-22 mai, pe strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și M. Cebotari, precum și pe strada M. Cebotari in perimetrul strazii Columna - strada Alexandru cel Bun.