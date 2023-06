Traficul rutier pe bd. Dacia va fi parțial oprit Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca pe 20 iunie 2023, in intervalul orelor: 19:45-22:00 și 23:00-23:59, va fi sistata parțial circulația transportului pe bd. Dacia, pe breteaua rezervata transportului public, tronsonul cuprins intre str. Burebista și bd. Cuza-Voda, direcția de deplasare spre Centru. Masura a fost luata in legatura cu organizarea și desfașurarea meciului de fotbal dintr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

