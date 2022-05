Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe Autostrada Soarelui, pe sensul Bucuresti Constanta, se va inchide de luni, 9 mai, timp de patru nopti, pentru efectuarea unor lucrari la pasajul care traverseaza soseaua in zona kilometrului 13, a informat vineri, 6 mai, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Pentru execuția lucrarilor de montare eșafodaje la pasajul care supratraverseaza A2, in zona km. 13+330, se va inchide traficul rutier, pe sensul București – Constanța.Perioada inchiderii este, astfel: 09.05.2022 – ora 22:00 – 10.05.2022 – ora 05:00;10.05.2022 – ora 22:00 – 11.05.2022 – ora 05:00;11.05.2022…

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa-amiaza, la kilometri 186, pe Autostrada Soarelui pe sensul spre Bucuresti. Coliziunea s-a produs intre patru autoturisme, patru persoane fiind transportate la spital.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza conducatorii auto ca sunt instituite unele restricții de circulație pe Autostrada A2 și pe doua drumuri naționale. CNAIR informeaza participanții la trafic ca, potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la iesire din municipiul Constanta, in sensul giratoriu spre Cumpana. Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate. Doua persoane au fost ranite, victimele fiind constiente. La fata locului intervin un echipaj SMURD B Port si Ambulanta…

- A inceput prima etapa a șantierului de pe Stan Vidrighin. Timp de 7 luni, accesul rutier pe sensul de mers de la str. Podeanu pana la sensul giratoriu P-ța Gh. Domașneanu va fi interzis. Timp de o saptamana, lucrarile pe șantier se opresc din cauza intervențiilor la rețeaua de gaze. In plus, in curand…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 08.30 ndash; 11.00, pentru efectuarea unor lucrari de inlocuire a parapetelui median, circulatia va fi restrictionata pe a doua banda, intre kilometrii 21 si 21 700 metri, pe Autostrada A2 pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 08.00 ndash; 12.00, pentru efectuarea unor lucrari de inlocuire a parapetelui median, circulatia va fi restrictionata pe a doua banda, intre kilometrii 18 si 17 500 metri, pe Autostrada A2 pe sensul…