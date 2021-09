Circulatia rutiera pe A1 va fi restrictionata pe parcursul zilei de joi, 16 septembrie, in zona de la intrare in tunelul Sacel pe directia Sibiu - Orastie, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. "Joi, 16.09.2021, se vor institui restrictii de circulatie pe A1 (km 262+690 - km 265+610) in zona de la intrarea in tunelul Sacel, pe sensul de mers Sibiu - Orastie, pe fondul lucrarilor de remediere necesare infrastructurii rutiere existente", noteaza sursa citata. CNAIR precizeaza ca, pe durata restrictiilor, circulatia…