Traficul rutier este oprit pe DN 1 din cauza carosabilului acoperit cu aluviuni la Comarnic Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, duminica dupa-amiaza, pe DN 1 in Comarnic, judetul Prahova, ca urmare a ploilor abundente din ultimele ore, care au dus la strangerea de aluviuni pe carosabil, a informat Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR.



Potrivit sursei citate, s-au format coloane de autoturisme intre Sinaia si Comarnic pe sensul de mers catre capitala si intre Nistoresti si Comarnic pe sensul de mers catre munte.



La fata locului sunt prezente echipaje de politie, pompieri si ale CNAIR, care actioneaza pentru degajarea totala a drumului si reluarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

