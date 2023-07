Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe bd. Moscova, pe tronsonul cuprins intre str. Matei Basarab – str. Studenților, va fi intrerupt duminica, 16 iulie, anunța Primaria capitalei. Restricțiile de circulație sint introduse in legatura cu desfașurarea unei intruniri cultural-sportive, Cupa BMW Club Moldova la Drift, etapa…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 14-18 iulie 2023, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, in perimetrul strazilor Tighina și Vasile Alecsandri. Masura a fost luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a strazii Alexandru cel Bun.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 07-12 iulie 2023 va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Valea Trandafirilor, tronsonul cuprins intre strazile Melestiu și Ciuflea. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație curenta a strazii Valea…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 6 iulie – 05 septembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Vasile Alecsandri și Armeneasca. De asemenea, in perioada 5 – 8 iulie, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, la…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca, in perioada 23 iunie - 26 iunie 2023, va fi suspendat traficul rutier la intersecțiile: str. 31 August 1989 - str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun - str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun - str. Mitropolit Gavriil Banulescu - Bodoni.

- In perioada 03 iunie - 31 iulie va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Mitropolit G. Banulescu – Bodoni și A. Pușkin, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de asfaltare a str. 31 August 1989. Anunțul a fost facut de catre Primaria Municipiului…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca astazi, 29 aprilie 2023, ora 07:30-16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada București, tronsonul cuprins intre str. A. Șciusev și str. A. Pușkin, in legatura cu executarea lucrarilor de curațare, defrișare și elagaj asupra unor arbori ce prezinta…

- De Paștile Blajinilor, autobuzele și troleibuzele vor avea un program special, anunța Primaria Municipiului Chișinau. Prin urmare, itinerarul rutei de autobuz nr. 19 va fi prelungit pana la str. Doina, Cimitirul „Sf. Lazar”, dupa cum urmeaza: tur – de pe bd. Moscova pe str.