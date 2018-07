Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Dinamo. Traficul rutier in zona Stadionului "National Arena'' ar putea fi restrictionat duminica, in contextul desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele FCSB si Dinamo Bucuresti. Potrivit...

- Simona halep (26 de ani, 1 WTA) soseste luni in tara, in jurul orei 16:30, pentru a le prezenta fanilor marele trofeu cucerit la Roland Garros. Liderul mondial e asteptat de prietenii apropiati, de fani, de sefii Federatiei Romane de Tenis, dar si de peste o suta de ziaristi. 16:30…

- Primaria Municipiului Bucuresti va organiza, astazi, de la ora 20.00, la Arena Nationala, o ceremonie in cadrul careia Simona Halep, cetatean de onoare al Capitalei, va prezenta romanilor replica trofeului cucerit la Roland Garros. Accesul va fi permis din strazile Maior Coravu, Pierre de Coubertin…

- Primaria Municipiului Bucuresti anunta ca va organiza, luni, de la ora 20.00, la Arena Nationala, in fata zonei VIP- intrarea oficiala, o ceremonie in cadrul careia Simona Halep, cetatean de onoare al Capitalei, va prezenta romanilor replica trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen,…

- CSU CRAIOVA HERMANNSTADT FINALA CUPA ROMANIEI. Traficul rutier va fi restrictionat duminica in zona Arenei Nationale, cu ocazia meciului CSU CRAIOVA HERMANNSTADT FINALA CUPA ROMANIEI. CSU CRAIOVA HERMANNSTADT FINALA CUPA ROMANIEI. Duminica, pe Arena Nationala vor avea loc finala Cupei Romaniei…

- Taximetriștii manifesta contra serviciilor de tip ride-sharing. Ei sunt nemulțumiți ca-n Aeroportul Otopeni nu se ia nicio masura contra "transportului ilegal de persoane". De altfel, sute de masini au plecat dupa ora 18 in coloana spre Aeroport, creand haos in traficul pe sensul de mers catre zonele…

- Traficul rutier este restrictionat in centrul Capitalei, in apropiere de Piata Unirii, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. O femeie in varsta de 60 de ani a fost ranita. Din primele informatii, femeia ranita, unul dintre soferii implicati in accident,…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, in centrul Capitalei, pentru desfasurarea unui mars cu ocazia Zilei Europei, sarbatorita in fiecare an pe 9 mai.Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, intre orele 9.00 si 10.00, participantii se vor aduna in alveola din prelungirea Parcului Kiseleff,…