Traficul prin PTF Giurgiu, îngreunat ca urmare a unor restricţii impuse de autorităţile bulgare Traficul prin PTF Giurgiu a fost ingreunat in ultimele 24 de ore ca urmare a unor restrictii impuse de autoritatile bulgare, iar ITPF Giurgiu a luat toate masurile pentru reducerea timpilor de asteptare si recomanda participantilor la trafic si folosirea celorlalte zece puncte de trecere a frontierei la granita cu Bulgaria, potrivit Agerpres. "Urmare a unor restrictii impuse de autoritatile bulgare pe teritoriul statului vecin privind unele verificari suplimentare pentru persoane, traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu a fost ingreunat, miercuri, 16 august, motiv pentru care,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatea de peste 40 de tone de deseuri din hartie si carton transportata in doua TIR-uri, din Bulgaria pentru societati comerciale din Romania, a fost oprita la PTF Giurgiu de politistii de frontiera si comisarii de mediu pentru ca transporturile nu prezentau documente complete de transport transfrontalier.…

- Doua TIR-uri incarcate cu 48 de tone de deseuri provenite din Germania si Croatia au fost oprite de autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II sa intre in tara, pentru ca soferii nu aveau documente de import. Autotrenurile erau conduse de soferi din Bulgaria si Polonia, care transportau,…

- Autoritațile din Bulgaria au anunțat ca, in cazul inregistrarii unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, in intervalul orar 13:00 – 21:00, circulatia autocamioanelor cu masa de peste 20 tone va fi restrictionata pe anumite sectoare de drum aflate pe teritoriile regiunilor Ruse, Sumen,Targoviste…

- Traficul pe sensul spre iesirea din tara in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu este foarte aglomerat. Coloana de TIR uri care asteapta sa iasa din Romania se intinde pe aproximativ 15 km. Potrivit Politiei de Frontiera timpul de asteptare este de aproximativ 40 min. Atat pe sensul de intrare cat…

- Un cetatean roman in varsta de 22 de ani, pe numele caruia autoritatile din Polonia au emis mandat european de arestare pentru constituirea unui grup infractional organizat specializat in trafic de migranti, a fost depistat in Punctul de Trecere a Frontierei de la Cenad, cand voia sa iasa din Romania,…

- Noua milioane de țigarete de contrabanda au fost descoperite de polițiștii de frontiera de la Giurgiu, intr-un camion condus de un bulgar. Țigarile au fost confiscate, iar șoferul este arestat. Polițiștii de frontiera de la Giurgiu anunța: ”La data de 10.06.2023, in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere…

- Camioanele care asteapta intrarea in tara prin PTF Giurgiu au de asteptat 50 de minute controlul de frontiera, iar cele care ies din tara 30 de minute, iar ITPF Giurgiu a luat masuri pentru fluidizarea traficului ca urmare a faptului ca ne aflam la final de minivacanta, potrivit Agerpres."Ca urmare…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins doi soferi de TIR, unul turc si celalalt bulgar, care ascundeau 47 de migranti printre marfurile transportate, ei fiind cercetati penal, potrivit Agerpres."S-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de…