Traficul pe Valea Prahovei naște monștri Mai mulți șoferi s-au luat la bataie, in mijlocul șoselei, pe Valea Prahovei, dupa ce unul dintre ei a depașit coloana de mașini pe partea dreapta. In imagini se vede cum mai mulți dintre participanții la trafic s-au dat jos din mașini și au inceput sa iși imparta pumni și picioare, iar o femeie se […] The post Traficul pe Valea Prahovei naște monștri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

