Autoritațile au avut mevoie de aproape o luna ca sa descopere ca reparațiile importante pe DN 68A, pe porțiunea Margina – Holdea, nu se pot realiza sub acualul trafic rutier, așa ca au decis sa interzica, timp de doua luni, accesul autovehiculelor cu tonaj mai mare de 7,5 tone pe aceasta porțiune de drum. In ...