- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, luni dimineata, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, ca urmare a unei tamponari in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN1 Bucuresti Ploiesti, pe raza localitatii Tancabesti, a avut loc un accident in care au fost implicate 3 autoturisme patrundere pe contrasens . Traficul pe sensul catre Ploiesti este blocat. Se estimeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C, la kilometrul 38, inlocalitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme. Cauza producerii a fost pierderea controlului volanului si intrarea pe contrasens.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85), la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism. Traficul este oprit total.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2B, intre Galbinasi si Bentu in judetul Buzau , a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un tir. Accidentul s a produs pe fondul…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…