Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN1. Soferul unei autocisterne a fost ranit.O cisterna incarcata cu ulei industrial s a rasturnat miercuri, in judetul Brasov. Soferul a fost ranit.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E68 Brasov ndash; Sibiu, pe raza localitatii Mandra,…

- Un evenimen rutier, provocat de un șofer baut, a avut loc in aceasta dimineața, pe raza localitații Mandra din județul Brașov. In urma incidentului rutier, șoferul care a provovat evenimentul rutier a fost ranit, iar un stalp de iluminat public și zidul unui imobil au fost avariate. Potrivit IJP Brașov,…

- Un evenimen rutier a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Mandra din județul Brașov. In urma incidentului rutier, o persoana a fost ranita, iar un stalp de iluminat public a fost avariat. Potrivit IJP Brașov in aceasta dimineața, in jurul orei 07.20, un barbat, in varsta de 60 ani, care conducea…

- Se circula cu greutate pe o porțiune a autostrazii A1. Administratorul drumului face reparații in zona Saliște din județul Sibiu și a restricționat circulația pe prima banda și pe banda de urgența, potrivit Mediafax. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS…

- Traficul este restrictionat marti, pana la ora 15,00, pe autostrada A1 Sibiu - Deva, in zona localitatii Cristian, pentru efectuarea de reparatii la partea carosabila, potrivit Agerpres. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti, pana la ora 15,00,…

- Trafic ingreunat in șapte județe din Romania din cauza ceții care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri și, izolat, sub 50 metri, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR). Este vorba despre afectarea mai multor artere rutiere din Iași, Cluj, Bistrița-Nasaud,…

- Traficul este blocat marți dimineața pe DN 1H, in județul Salaj, unde a avut loc un accident intre un autoturism și o cisterna. Unul dintre șoferi este ranit grav, potrivit Mediafax.ro. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN 7, in comuna argeșeana Draganu, cu doua autovehicule (autocamion cu autoutilitara). Șoferul in varsta de 30 de ani al autoutilitarei a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate, iar leziunile produse in urma impactului au dus la decesul acestuia. A fost extras…