Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat, in cursul anului 2021, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti-Baneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 6.922.297 pasageri (in creștere cu 54,89% fața de 2020), anunța un comunicat. In…

- Datoria externa a Romaniei a CRESCUT cu 6,4 MILIARDE de euro. Anunțul facut de BNR Datoria externa a Romaniei a CRESCUT cu 6,4 MILIARDE de euro. Anunțul facut de BNR BNR a stabilit ca in perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6 430 milioane euro. Balanța de plați, in…

- Exporturile de marfuri realizate in luna octombrie 2021 au avut o valoare de 352,3 milioane dolari SUA, cu 19,5% mai mult in raport cu luna septembrie 2021 și cu 41,3% - comparativ cu luna octombrie 2020. In ianuarie-octombrie 2021 exporturile de marfuri au insumat 2455,6 milioane dolari SUA, valoare…

- “Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 10,3 milioane euro (51,5 milioane lei) pentru sprijinirea operatorilor aeroportuari in contextul pandemiei de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Sprijinul public se va acorda sub…

- ”In trimestrul III 2021, numarul locurilor de munca vacante a fost 47.300, in crestere cu 7.700 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,95%, in crestere cu 0,15 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2020, rata locurilor…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 11,5 miliarde de euro, in primele noua luni din 2021, in crestere cu 46,76% comparativ cu cel din perioada similara din 2020, informeaza Banca Nationala a Romaniei. “In perioada ianuarie – septembrie 2021, contul curent al balantei de plati…

- Se inaugureaza noul aeroport Baneasa, pe care se va desfașura trafic internațional. Ceremonia de inaugurare este programata joi in incinta aeroportului. „Acest terminal a fost restaurat asa cum era el in urma cu 59 de ani, in 1952, inclusiv marmura folosita si mozaicul de pe pardoseala, stalpii imbracati…

- Sectorul bunuri de consum a inregistrat cel mai mare procent al clientilor loiali (75%) in perioada 2020 - 2021, in timp ce retailul este singurul cu o crestere neta a loialitatii, in conditiile in care romanii se declara cu 22% mai loiali comparativ cu anul 2020, potrivit unui studiu realizat de…