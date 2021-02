Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, pe fondul pandemiei coronavirusului, traficul de pasageri in transportul aerian a scazut cu 60%. Acest lucru a fost afirmat de experții Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), potrivit Centrului de Știri al ONU . In 2020, 1,8 miliarde de oameni au zburat, fața de 4,5 miliarde…

- Piața media din Romania s-a restrans in 2020 cu 2,7% comparativ cu anul anterior, pana la valoarea de 467 milioane euro, conform raportului Media Fact Book. Anul acesta este estimata sa creasca cu patru procente, pana la 485 milioane euro. Raportul realizat de Initiative arata ca evoluția negativa de…

- ”Datele actualizate ale raportului Media Fact Book, realizat de agentia Initiative, estimeaza ca piata de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In 2021, este asteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, sustinuta in mod special…

- Departamentul de Stat al SUA a informat luna aceasta companiile europene, pe care le suspecteaza ca ajuta Rusia sa construiasca gazoductul Nord Stream 2, ca risca sa fie sanctionate, in contextul in care administratia Trump pregateste o ultima runda de masuri punitive impotriva acestui proiect, au declarat…

- Emisiile globale de CO2, care au scazut in 2020 pe fondul pandemiei de COVID-19, vor reveni in 2021 la nivelul dinainte, daca guvernele nu iau masuri rapide, a avertizat Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters. Emisiile de CO2 au scazut cu 7% in 2020, pina la un nivel inregistrat…

- Dezvoltatorii rusi ai vaccinului impotriva covid-19, care au publicat luni noi rezultate ale testelor vaccinului lor candidat Sputnik V, in baza unor date suplimentare, anunta ca acestea arata ca vaccinul are o eficienta de 91,4%, relateaza Reuters potrivit news.ro. Peste 100.000 de persoane…

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc împotriva COVID-19, întrucât ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele publicații turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, scrie Reuters,…