Traficul maritim prin Marea Neagră a încetinit, după avertismentele Rusiei şi Ucrainei Atacurile directe ale Moscovei asupra silozurilor cu cereale ucrainene, timp de patru zile consecutiv, au urmat dupa ce Kievul a anuntat ca are de gand sa sfideze blocada navala a Rusiei asupra porturilor sale, dupa ce Rusia s-a retras, la inceputul acestei saptamani, din acordul mediat de ONU si Turcia care asigura un coridor maritim sigur de transport. Rusia a declarat ca, incepand de joi, va considera ca toate navele care se indreapta spre apele ucrainene ar putea transporta arme, iar Washingtonul a spus ca este un semnal ca Moscova ar putea ataca transportul maritim civil. Kievul a raspuns… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

