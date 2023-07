Traficul maritim prin Marea Neagră a încetinit drastic în ultima săptămână. Incertitudinea crește după avertismentele Rusiei şi Ucrainei Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina, relateaza Reuters. Atacurile directe ale Moscovei asupra silozurilor cu cereale ucrainene, timp de patru zile consecutiv, au urmat dupa ce Kievul a anuntat ca are de gand sa sfideze blocada navala a Rusiei asupra porturilor sale, dupa ce Rusia s-a retras, la inceputul acestei saptamani, din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile directe ale Moscovei asupra silozurilor cu cereale ucrainene, timp de patru zile consecutiv, au urmat dupa ce Kievul a anuntat ca are de gand sa sfideze blocada navala a Rusiei asupra porturilor sale, dupa ce Rusia s-a retras, la inceputul acestei saptamani, din acordul mediat de ONU si Turcia…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat un responsabil al Casei Albe. „Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea” instalatiilor si mijloacelor de transport ale cerealelor Ucrainei „pentru a include…

- Washingtonul incurajeaza Kievul prin ignorarea atacului cu drone care a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, informeaza miercuri Reuters. Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene de marți, insa Kievul a negat ca a stat…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters. CITESTE SI Primele…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters.

- ”Am vazut stirile si inca adunam informatii despre ce s-a intamplat. Ca principiu general, noi nu sustinem atacurile in interiorul Rusiei”, a spus un purtator de cuvant al Casei Albe, citat de Reuters. Oficialul american a adaugat ca Washingtonul este ”concentrat pe a furniza Ucrainei echipamentul si…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Turcia are „o relație speciala” și in evoluție cu președintele rus Vladimir Putin, in ciuda presiunii in creștere asupra Ankarei pentru a ajuta la intarirea sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan intr-un interviu acordat CNN inainte de turul doi…