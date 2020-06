Traficul magazinelor online a crescut în medie cu 20-30% în perioada pandemiei În perioada pandemiei, românii s-au îndreptat în numar din ce în ce mai mare catre e-commerce și catre mediile digitale. Traficul magazinelor online a crescut în medie cu 20%-30%, iar numarul de utilizatori ai rețelelor sociale a crescut și el cu peste 10% în aceasta perioada conform studiului realizat de agenția de digital marketing MTH Digital.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

