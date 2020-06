Traficul la frontierele României este în creștere în această perioadă Traficul la frontierele Romaniei este in creștere in aceasta perioada Foto: Arhiva/ politiadefrontiera.ro Traficul la frontierele României este în creștere în aceasta perioada odata cu relaxarea unor restrictii impuse de pandemie. Peste 95 de mii de persoane au trecut prin punctele de control de la nivelul întregii țari în ultimele 24 de ore. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 55.000 de persoane, cu peste 22.000 de mijloace de transport. Frontiera cu Ungaria ramâne cea mai tranzitata, cu peste 62.000 de persoane, din care aproape… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

