Traficul feroviar spre Constanța, oprit de un incendiu Astazi, in jurul pranzului, traficul feroviar pe linia București – Constanța a fost oprit. Cauza intreruperii circulației a fost un incendiu de vegetație, a anunțat CFR Calatori. Duminica, in jurul pranzului, un incendiu de vegetație a izbucnit in zona cuprinsa intre localitațile Jegalia și Perișoru. Flacarile s-au extins inclusiv in apropiere de calea ferata, punand […]

Sursa articol si foto: puterea.ro

