Traficul feroviar, perturbat de incendii de vegetaţie Incendiile de vegetatie au blocat in camp, in judetul Prahova, mai multe trenuri care n-au putut inainta din cauza ca flacarile ardeau chiar langa calea ferata. Pompierii au intervenit la timp si niciun pasager nu a fost ranit. A fost nevoie de pompieri si in judetul Buzau. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

