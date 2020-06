Stiri pe aceeasi tema

- Linia de cale ferata dintre stațiile Caransebeș și Balta Sarata, județul Caraș-Severin, a fost inundata, joi dupa-amiaza, iar circulația pe magistrala 900, București-Timișoara, este blocata, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul…

- Linia de cale ferata dintre stațiile Caransebeș și Balta Sarata, județul Caraș-Severin, a fost inundata, joi dupa-amiaza, iar circulația pe magistrala 900, București-Timișoara, este blocata.

- Linia de cale ferata dintre stațiile Caransebeș și Balta Sarata, județul Caraș-Severin, a fost inundata, joi dupa-amiaza, iar circulația pe magistrala 900, București – Timișoara, este blocata. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul feroviar pe magistrala…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica dupa-amiaza, traficul rutier se desfasoara ingreunat pe DN6 Bucuresti - Alexandria, la kilometrul 17+500, localitatea Bragadiru, din cauza apei acumulate pe carosabil, in urma unei ploi torentiale. Conducatorii…

- Turiștii se intorc, luni seara, de pe litoral, astfel ca se circula in coloana de aproximativ un kilometru pe Autostrada Soarelui, București – Constanța, pe sensul catre Capitala, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , la ora 17.00, pe…

- Circulatia feroviara va fi restrictionata, pana in 24 iunie, pe Magistrala 900 in judetul Caras-Severin, pentru lucrari de reparatii. Calatorii care circula intre Caransebes si Orsova isi vor continua drumul cu microbuze, din halta Crusovat, potrivit news.ro.Citește și: FSLI intra in plin…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma precipitatiilor din ultimele ore si aluviunilor scurse pe parteacarosabila, traficul se desfasoara cu dificultitate, pe un fir alternativ, pe DN 15D Vaslui ndash; Roman, in zona localitatii Vevriesti, judetul Vaslui.Se…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Lețcani, unde șoferul TIR-ului nu a oprit. Nu au fost inregistrate victime. Citeste si: Tragedie in Iasi. Un tanar a murit dupa ce s-a rasturnat…