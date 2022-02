Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit sambata dimineața pe magistrala 100, care leaga Timișoara de București, dupa ce locomotiva unui tren de marfa a deraiat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, traficul feroviar este oprit dupa ce in stația CF Grozavești, la kilometrul…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o rețea infracționala din Strehaia care a obținut milioane de euro din activitați ilegale de reciclare a deșeurilor.Potrivit IPJ Mehedinti, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii DIICOT- BT Mehedinti,…

- Procurorii DIICOT au facut joi 22 de percheziții in orașul mehedințean Strehaia, dar și in alte județe, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in fraudarea bugetului de stat prin afaceri cu deșeuri, potrivit IPJ Mehedinti. Au fost puse in executare 39 de mandate de aducere.…

- Mai multe porțiuni de drum din sudul țarii sunt acoperite cu polei, iar utilajele acționeaza cu material antiderapant. Cele mai mari probleme sunt in județele Olt și Argeș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca miercuri dimineața nu sunt drumuri nationale sau autostrazi…

- Un cetatean francez in varsta de 35 de ani, cautat de autoritatile spaniole pentru omor, a fost prins miercuri in Bucuresti. Barbatul fusese dat in urmarire internationala dupa ce la inceputul anului trecut ar fi lovit o persoana pana cand a murit si apoi a abandonat-o pe marginea unei autostrazi, informeaza…

- Meteorologii au instituit cod galben de ceața in trei județe din sudul țarii. Autoritațile atrag atenția ca pe autostrada A1 se circula cu greutate din cauza ceții. Avertizarea cod galben de ceața este valabila duminica pana la ora 23.00. Specialiștii anunța ca, local, ceața va determina scaderea…

- Traficul este blocat sambata seara pe DN6, in județul Mehedinți, din cauza unui accident in care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 6, in zona localitații Orșova, județul Mehedinți. In accident…

- Traficul este blocat sambata seara pe DN6, in județul Mehedinți, din cauza unui accident in care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 6, in zona localitații Orșova, județul Mehedinți. In accident…