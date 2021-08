Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Timișoara, intre stațiile CF Șag și Vinga, (linie simpla electrificata), unde in cursul acestei dimineți, la locomotiva trenului R 2602 s-a produs un incendiu. La fața…

- Traficul feroviar este intrerupt oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Timisoara, intre statiile CF Mintia si Branisca, pe firul II, unde, in jurul orei 14.40, al 13-lea vagon din compunerea unui tren de marfa a deraiat, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, citata de Agerpres…

