Un sabotaj a oprit timp de trei ore traficul feroviar in nordul Germaniei, anunța autoritațile germane, citate de Reuters. Cabluri importante pentru rețeaua feroviara au fost taiate in mod intenționat in doua locuri, provocand sambata o intrerupere de aproape trei ore a intregului trafic feroviar in nordul Germaniei. Autoritațile au anunțat sabotajul, dar nu au […] Articolul Traficul feroviar in nordul Germaniei, blocat de un sabotaj a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .